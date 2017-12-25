Алексей Воробьёв назвал себя императором новогоднего хайпа благодаря Льву Лещенко

Двадцать третьего декабря проходила запись праздничной программы. В телешоу участвовали многие отечественные исполнители песен, среди которых были и Лев Лещенко с Алексеем Воробьевым. Об этом свидетельствует совместная публикация, обнародованная вторым в рамках Instagram. Пользователи задумались, какая именно композиция будет исполнена народным артистом РСФСР.Воробьёв эту информацию не уточнял. Подписчики называют разные варианты. Они отмечают, что контент обоих артистов очень разный, при этом у песни может получиться совсем новое прочтение. Однако ранее Лещенко уже пел несвойственные ему композиции вместе с другими исполнителями песен, и это получалось отлично.