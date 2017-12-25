Алексей Воробьёв назвал себя императором новогоднего хайпа благодаря Льву Лещенко
Алексей Воробьёв сказал, что он «император новогоднего хайпа», так как на «огоньке» его песню будет исполнять Лев Лещенко.
Двадцать третьего декабря проходила запись праздничной программы. В телешоу участвовали многие отечественные исполнители песен, среди которых были и Лев Лещенко с Алексеем Воробьевым. Об этом свидетельствует совместная публикация, обнародованная вторым в рамках Instagram. Пользователи задумались, какая именно композиция будет исполнена народным артистом РСФСР.
Воробьёв эту информацию не уточнял. Подписчики называют разные варианты. Они отмечают, что контент обоих артистов очень разный, при этом у песни может получиться совсем новое прочтение. Однако ранее Лещенко уже пел несвойственные ему композиции вместе с другими исполнителями песен, и это получалось отлично.
Двадцать третьего декабря проходила запись праздничной программы. В телешоу участвовали многие отечественные исполнители песен, среди которых были и Лев Лещенко с Алексеем Воробьевым. Об этом свидетельствует совместная публикация, обнародованная вторым в рамках Instagram. Пользователи задумались, какая именно композиция будет исполнена народным артистом РСФСР.
Воробьёв эту информацию не уточнял. Подписчики называют разные варианты. Они отмечают, что контент обоих артистов очень разный, при этом у песни может получиться совсем новое прочтение. Однако ранее Лещенко уже пел несвойственные ему композиции вместе с другими исполнителями песен, и это получалось отлично.