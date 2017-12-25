Юлия Пересильд и Алексей Учитель показали своих детей

Юлия и Алексей буквально пару месяцев назад подтвердили отцовство Учителя. Актриса и кинорежиссёр посетили премьеру балета «Щелкунчик» вместе со своими дочками. Старшая дочь была одета в бархатное платье синего цвета с белой оборкой, при этом младшая дочка Марии в нежно-розовое платье. Пара держалась постоянно вместе и выглядела счастливо.Кроме Юлии Пересильд и Алексея Учителя, на премьеру балета «Щелкунчик» пришло ещё много знаменитых личностей со своими семьями. Михаил Барщевский, Дмитрий Песков, Филипп Киркоров, Тина Канделаки и другие звезды шоу-биза в кругу семьи посмотрели новогоднюю премьеру.