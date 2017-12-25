АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Сейдозеро: Пристанище священного духа или обитель исчезнувших гиперборейцев
EUR 69.13 USD 58.32
Курс валют на 23.12.2017

Юлия Пересильд и Алексей Учитель показали своих детей
На протяжении длительного времени Юлия Пересильд не рассказывала общественности, кто отец её маленьких дочерей – Марии и Анны. Но вчера вечером артистка посетила премьеру балета «Щелкунчик» со своими детьми и Алексеем Учителем.

Юлия Пересильд и Алексей Учитель показали своих детей

Юлия и Алексей буквально пару месяцев назад подтвердили отцовство Учителя. Актриса и кинорежиссёр посетили премьеру балета «Щелкунчик» вместе со своими дочками. Старшая дочь была одета в бархатное платье синего цвета с белой оборкой, при этом младшая дочка Марии в нежно-розовое платье. Пара держалась постоянно вместе и выглядела счастливо.

Кроме Юлии Пересильд и Алексея Учителя, на премьеру балета «Щелкунчик» пришло ещё много знаменитых личностей со своими семьями. Михаил Барщевский, Дмитрий Песков, Филипп Киркоров, Тина Канделаки и другие звезды шоу-биза в кругу семьи посмотрели новогоднюю премьеру.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 20:56
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Алексей Воробьёв назвал себя императором
Валентин Смирнитский не может простить себе
Ученые доказали образование алмазов вследствие
Елена Проклова призналась в романах с Янковским и
Эксперты исследовали российское население на
Эксперты рынка банковских услуг: В 2018 году
Просмотреть все новости