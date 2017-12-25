Елена Проклова призналась в романах с Янковским и Табаковым
Елена Проклова стала гостьей шоу «На самом деле». Актриса откровенно рассказала, с какими из мужчин у нее были отношения, среди которых были и женатые коллеги Олег Янковский и Олег Табаков.
От Янковского артистка даже сделала аборт, потому что не хотела рожать от женатого мужчины. Проклова призналась, что ее любовником также был и Андрей Миронов. По мнению актрисы, ее откровенность одна из лучших черт ее характера. О романтических отношениях со знаменитыми мужчинами Елена нисколько не жалеет.
Артистка рассказала, что в последнее время всех почему-то интересуют ее романы, это ей вообще непонятно. Когда ранее ее спрашивали, правда ли это, она ответить не могла, однако сейчас может честно признаться. Проклова сказала, что ей за отношения с женатыми мужчинами абсолютно не стыдно, так как это уроки от жизни, поэтому стыдиться за них не следует.
От Янковского артистка даже сделала аборт, потому что не хотела рожать от женатого мужчины. Проклова призналась, что ее любовником также был и Андрей Миронов. По мнению актрисы, ее откровенность одна из лучших черт ее характера. О романтических отношениях со знаменитыми мужчинами Елена нисколько не жалеет.
Артистка рассказала, что в последнее время всех почему-то интересуют ее романы, это ей вообще непонятно. Когда ранее ее спрашивали, правда ли это, она ответить не могла, однако сейчас может честно признаться. Проклова сказала, что ей за отношения с женатыми мужчинами абсолютно не стыдно, так как это уроки от жизни, поэтому стыдиться за них не следует.