Елена Проклова призналась в романах с Янковским и Табаковым

От Янковского артистка даже сделала аборт, потому что не хотела рожать от женатого мужчины. Проклова призналась, что ее любовником также был и Андрей Миронов. По мнению актрисы, ее откровенность одна из лучших черт ее характера. О романтических отношениях со знаменитыми мужчинами Елена нисколько не жалеет.Артистка рассказала, что в последнее время всех почему-то интересуют ее романы, это ей вообще непонятно. Когда ранее ее спрашивали, правда ли это, она ответить не могла, однако сейчас может честно признаться. Проклова сказала, что ей за отношения с женатыми мужчинами абсолютно не стыдно, так как это уроки от жизни, поэтому стыдиться за них не следует.