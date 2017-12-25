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Елена Проклова призналась в романах с Янковским и Табаковым
Елена Проклова стала гостьей шоу «На самом деле». Актриса откровенно рассказала, с какими из мужчин у нее были отношения, среди которых были и женатые коллеги Олег Янковский и Олег Табаков.

Елена Проклова призналась в романах с Янковским и Табаковым

От Янковского артистка даже сделала аборт, потому что не хотела рожать от женатого мужчины. Проклова призналась, что ее любовником также был и Андрей Миронов. По мнению актрисы, ее откровенность одна из лучших черт ее характера. О романтических отношениях со знаменитыми мужчинами Елена нисколько не жалеет.

Артистка рассказала, что в последнее время всех почему-то интересуют ее романы, это ей вообще непонятно. Когда ранее ее спрашивали, правда ли это, она ответить не могла, однако сейчас может честно признаться. Проклова сказала, что ей за отношения с женатыми мужчинами абсолютно не стыдно, так как это уроки от жизни, поэтому стыдиться за них не следует.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 22:40
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