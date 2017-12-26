С 2018 года будет упрощен ввоз электроники с криптографией в ЕАЭС

Перечень включает общедоступный софт, компьютеры без ПО, с ПО из данного перечня, с ПО, где функция шифрования - вспомогательная. Антон Гуськов, являющийся представителем ассоциации РАТЭК, заметил, что ранее все люди, ввозящие что-то из данного списка, могли оказаться нарушителями закона, если производителем не был зарегистрирован продукт.По словам Станислава Кузнецова - исполнительного директора консалтинговой группы ЮКО, имелось много спорных требований от таможенников с просьбой предоставить документацию от ФСБ. При этом для ввоза товаров, которые содержали шифрование, физические лица должны были оформлять заключение для своих нужд.