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С 2018 года будет упрощен ввоз электроники с криптографией в ЕАЭС
В ЕАЭС, куда входит РФ, упростили ввоз электроники, обладающей функцией шифрования, не предоставляя таможенникам разрешительного документа, сведений о нотификации. Это решение в силу вступит в январе следующего года.

С 2018 года будет упрощен ввоз электроники с криптографией в ЕАЭС

Перечень включает общедоступный софт, компьютеры без ПО, с ПО из данного перечня, с ПО, где функция шифрования - вспомогательная. Антон Гуськов, являющийся представителем ассоциации РАТЭК, заметил, что ранее все люди, ввозящие что-то из данного списка, могли оказаться нарушителями закона, если производителем не был зарегистрирован продукт.

По словам Станислава Кузнецова - исполнительного директора консалтинговой группы ЮКО, имелось много спорных требований от таможенников с просьбой предоставить документацию от ФСБ. При этом для ввоза товаров, которые содержали шифрование, физические лица должны были оформлять заключение для своих нужд.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 04:00
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