По славянским традициям с 24 декабря начинают праздновать Коляду
Поворот Солнца на весну, по убеждениям древних славян, происходит с 24 декабря. С этого дня наши предки начинали отмечать Коляды – языческий праздник, возникший ещё до принятия Русью христианства.
Коляды - языческий праздник зимнего солнцеворота, который отмечали наши предки ещё до крещения Руси. Само название праздника «Коляда» обозначает «солнышко». Это новорожденное солнце-младенец открывает новый год, при этом праздник «Коляда» не имел никакого отношения к рождению Иисуса Христа. Однако в процессе замены языческих праздников христианскими церковь «совместила» отмечание зимнего солнцестояния и Рождество Христа.
Но древние обряды, игры и гадания Коляды сохранились и в современном мире. Облачение в костюмы животных, песни-колядки, детвора, величающая хозяев и выпрашивающая денег или угощений – всё это рудименты древнейшего языческого праздника славян. Правда, вместо приносимого в жертву барашка современные славяне теперь угощаются печеньем, испеченным в виде головы барана, а на рождественском столе могут оказаться древнейшие «колядовские» угощения - узвар и кутья.
Коляды - языческий праздник зимнего солнцеворота, который отмечали наши предки ещё до крещения Руси. Само название праздника «Коляда» обозначает «солнышко». Это новорожденное солнце-младенец открывает новый год, при этом праздник «Коляда» не имел никакого отношения к рождению Иисуса Христа. Однако в процессе замены языческих праздников христианскими церковь «совместила» отмечание зимнего солнцестояния и Рождество Христа.
Но древние обряды, игры и гадания Коляды сохранились и в современном мире. Облачение в костюмы животных, песни-колядки, детвора, величающая хозяев и выпрашивающая денег или угощений – всё это рудименты древнейшего языческого праздника славян. Правда, вместо приносимого в жертву барашка современные славяне теперь угощаются печеньем, испеченным в виде головы барана, а на рождественском столе могут оказаться древнейшие «колядовские» угощения - узвар и кутья.
Общество
Добавил: Максим Литвиненко Вчера, 23:50