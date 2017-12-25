По славянским традициям с 24 декабря начинают праздновать Коляду

Коляды - языческий праздник зимнего солнцеворота, который отмечали наши предки ещё до крещения Руси. Само название праздника «Коляда» обозначает «солнышко». Это новорожденное солнце-младенец открывает новый год, при этом праздник «Коляда» не имел никакого отношения к рождению Иисуса Христа. Однако в процессе замены языческих праздников христианскими церковь «совместила» отмечание зимнего солнцестояния и Рождество Христа.Но древние обряды, игры и гадания Коляды сохранились и в современном мире. Облачение в костюмы животных, песни-колядки, детвора, величающая хозяев и выпрашивающая денег или угощений – всё это рудименты древнейшего языческого праздника славян. Правда, вместо приносимого в жертву барашка современные славяне теперь угощаются печеньем, испеченным в виде головы барана, а на рождественском столе могут оказаться древнейшие «колядовские» угощения - узвар и кутья.