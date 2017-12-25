АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Сейдозеро: Пристанище священного духа или обитель исчезнувших гиперборейцев
EUR 69.09 USD 58.20
Курс валют на 26.12.2017

Американский ученый пересчитал количество жертв ядерных испытаний в США
Кит Мейерс, ученый в области экономики из университета Аризоны подвергнул пересчету данные официальной статистики относительно жертв ядерных испытаний в США.

Американский ученый пересчитал количество жертв ядерных испытаний в США


Пересчет он сделал, выходя из своих исследований, и оказалось, что ядерные испытания в Соединенных Штатах принесли смерть его согражданам в общей сложности в количестве от почти 400 до 700 тысяч человек.

Такой вывод был сделан на основании изучения Китом Мейерсом результатов влияния испытаний атомного оружия в период между 1951 и 1962 годами.

Оказалось, что наивысший уровень содержания радиоактивных материалов был обнаружен в молоке и, соответственно, молочных продуктах. Сначала были заражены коровы, щипавшие радиоактивную траву и другой корм, а потом и люди, употреблявшие такие продукты. Ученый оценил ущерб для американской экономики, связанный со смертями от ядерных испытаний в сумму до 2,63 триллиона долларов.

Наверное, поэтому атомные взрывы после 1962 года были перенесены в штате Невада под землю. Продолжались вплоть до 1992 года.
Общество / Наука
Добавил: George21 Вчера, 23:30
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Стартовали продажи рестайлингового кроссовера DS 6
Эльвира Набиуллина: Центробанк не видит признаков
СМИ узнали, почему в России сильно подорожала
Венсан Кассель и Тина Кунаки больше не пара
Армен Джигарханян впервые за 20 лет увиделся со
Анастасия Решетова рассказала, как бороться с
Просмотреть все новости