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Анна Довлатова поведала, зачем "Первый канал" взял на работу Шепелева
Анна Довлатова, являющаяся радиоведущей, рассказала Оскару Кучере, для чего "Первый канал" взял на работу ведущего Дмитрия Шепелева. Компании нужен скандальный телеведущий для рейтинга его программ.

Анна Довлатова поведала, зачем "Первый канал" взял на работу Шепелева

В телешоу "Звезды сошлись" телеведущая Лера Кудрявцева подняла тему отцов и детей. Она привела в пример действия Шепелева по отношению к родителям покойной певицы Фриске, а именно запрет видеться с внуком Платоном. Когда Платона задал вопрос деду Владимиру, актриса Елена Синаева была очень удивлена. Мальчик спросил, зачем он у них отнял дом и деньги. Оказывается, Дмитрий объясняет сыну о невозможности встреч с родственниками, потому что те отняли деньги.

Оскар Кучера в непонимании, зачем "Первый канал" взял на работу Дмитрия Шепелева после произошедшего скандала с наследством Фриске. По мнению Анны Довлатовой, компании необходим скандальный деятель для телешоу "На самом деле", зритель будет смотреть, и думать, а может он хороший.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 23:10
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Комментарии Пользователей
Комментатор Сегодня, 06:42
Когда она успела стать Анной!? кто пишет вообще эти статьи!
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