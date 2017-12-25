Анна Довлатова поведала, зачем "Первый канал" взял на работу Шепелева

В телешоу "Звезды сошлись" телеведущая Лера Кудрявцева подняла тему отцов и детей. Она привела в пример действия Шепелева по отношению к родителям покойной певицы Фриске, а именно запрет видеться с внуком Платоном. Когда Платона задал вопрос деду Владимиру, актриса Елена Синаева была очень удивлена. Мальчик спросил, зачем он у них отнял дом и деньги. Оказывается, Дмитрий объясняет сыну о невозможности встреч с родственниками, потому что те отняли деньги.Оскар Кучера в непонимании, зачем "Первый канал" взял на работу Дмитрия Шепелева после произошедшего скандала с наследством Фриске. По мнению Анны Довлатовой, компании необходим скандальный деятель для телешоу "На самом деле", зритель будет смотреть, и думать, а может он хороший.