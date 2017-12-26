Nokia поставила 16 000 000 телефонов в третьем квартале 2017 года

Следует заметить, что всего около 2,8 миллиона устройств из 16,3 миллионов экземпляров являлись смартфонами с операционной системой Android. Прочие 13,5 миллиона устройств представляли собой мобильные телефоны Nokia. Они продолжают пользоваться довольно большой популярностью. Стоит отметить, что отгрузка такого количества современных телефонов позволила компании HMD Global занять восьмое место в ТОП крупнейших поставщиков телефонов согласно итогам квартала. В случае разделения рынков смартфонов, а также мобильных телефонов, компания HMD Global смогла занять 16/3 позиции соответственно.Поставки телефонов в рамках первого и второго квартала текущего года достигали 1,3, а также 2,8 миллиона устройств. Таким образом, скачок в 3 квартале оказался довольно впечатляющим.