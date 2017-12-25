Украина вводит биометрический контроль на границе с Россией 26 декабря

Введение такого контроля с этого числа предполагается только на тех контрольно-пропускных пунктах, которые находятся на основных путях сообщения между государствами.По словам Олега Слободяна, предусмотрены и мобильные комплексы контроля. Но их работа будет пока проводиться в тестовом режиме.По своей сути биометрический контроль это – снятие отпечатков пальцев и занесение их в обширную базу данных. Таким образом украинские власти хотят, в частности, держать в поле зрения всякого, кто зашел на территорию и, скажем, не вышел. Контролировать незаконную миграцию, шпионаж и так далее. Впоследствии предполагается, что все иностранцы, планирующие въехать в Украину, должны будут через уже налаженные процедуры оповестить украинскую сторону о своих намерениях.Ставя такие задачи, Киев при обновлении списка государств миграционного риска, ввел в него и Российскую Федерацию. Россия, в свою очередь, пообещала подумать над ответными мерами.