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Валентин Смирнитский не может простить себе гибель сына
Гость «Судьба человека» Валентин Смирнитский и ее ведущий Борис Корчевников говорили о жизни, о ролях в кино любимого Портоса, о его трагедии.
Валентин Смирнитский не может простить себе гибель сына


Сыгравший множество ролей в кино, Валентин Смирнитский любим многими именно за роль Портоса, после исполнения которой он проснулся популярным.

Вторая супруга актера – Ирина – родила ему сына Ваню. Вскоре пара развелась, Ваня остался жить у бабушки. Отец не отказывался от сына, намеревался и общаться, и помогать.

Однажды, через много лет, во время ссоры с бывшей женой она проговорилась, что его Ваня стал наркоманом. Отец все силы и деньги бросил на лечение сына. Это дало свои плоды: незадолго со своей смерти Иван бросил наркотики, успел даже жениться.

Но однажды, когда знаменитый Портос ездил по Америке с гастролями, Иван умер. Так что на похороны актер прилететь не успел. "Он жил без меня, и умер без меня", - горюет он. До сих пор Валентин Смирнитский никак себе не простит, что пустил все на самотек, понадеявшись "на бабушек", что не уделял сыну время и внимание.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 22:50
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