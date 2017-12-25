Валентин Смирнитский не может простить себе гибель сына

Сыгравший множество ролей в кино, Валентин Смирнитский любим многими именно за роль Портоса, после исполнения которой он проснулся популярным.Вторая супруга актера – Ирина – родила ему сына Ваню. Вскоре пара развелась, Ваня остался жить у бабушки. Отец не отказывался от сына, намеревался и общаться, и помогать.Однажды, через много лет, во время ссоры с бывшей женой она проговорилась, что его Ваня стал наркоманом. Отец все силы и деньги бросил на лечение сына. Это дало свои плоды: незадолго со своей смерти Иван бросил наркотики, успел даже жениться.Но однажды, когда знаменитый Портос ездил по Америке с гастролями, Иван умер. Так что на похороны актер прилететь не успел. "Он жил без меня, и умер без меня", - горюет он. До сих пор Валентин Смирнитский никак себе не простит, что пустил все на самотек, понадеявшись "на бабушек", что не уделял сыну время и внимание.