«Яндекс» начнет борьбу с раздражающей рекламой
В «Яндекс» определились по форматам рекламы, которая будет блокироваться в разработке браузера с февраля месяца. У пользователя не будет необходимости рассматривать, к примеру, изображения полноэкранных баннеров и видеорекламы, сопровождаемой автоматическим звуком. Статистика показывает, что наполненность такой рекламы хоть и не выше пяти процентов, но она заставляет пользователей все больше устанавливать блокировщики, скрывающих весь набор объявлений.
По сообщениям «Коммерсанта», решение начать борьбу с рекламой некачественного содержания, принято компанией после представления «реальной угрозы» от блокировщиков рекламы. Сообщения непосредственно от «Яндекса». Общая доля всех пользователей, которые установили блокировщик в «Яндекс.Браузере», составила 22%.
«Яндекс» прекратит показ только раздражающих форматов, в отличие от Google, блокирующего сразу всю рекламу на странице, при обнаружении некачественного баннера.
По сообщениям «Коммерсанта», решение начать борьбу с рекламой некачественного содержания, принято компанией после представления «реальной угрозы» от блокировщиков рекламы. Сообщения непосредственно от «Яндекса». Общая доля всех пользователей, которые установили блокировщик в «Яндекс.Браузере», составила 22%.
«Яндекс» прекратит показ только раздражающих форматов, в отличие от Google, блокирующего сразу всю рекламу на странице, при обнаружении некачественного баннера.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 01:00