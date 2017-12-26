«Яндекс» начнет борьбу с раздражающей рекламой

По сообщениям «Коммерсанта», решение начать борьбу с рекламой некачественного содержания, принято компанией после представления «реальной угрозы» от блокировщиков рекламы. Сообщения непосредственно от «Яндекса». Общая доля всех пользователей, которые установили блокировщик в «Яндекс.Браузере», составила 22%.«Яндекс» прекратит показ только раздражающих форматов, в отличие от Google, блокирующего сразу всю рекламу на странице, при обнаружении некачественного баннера.