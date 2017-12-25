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Анфиса Чехова объяснила, почему похудение – дорогое удовольствие
Анфиса Чехова, являющаяся известной ведущей, прекрасно знает, как не просто бороться с лишними килограммами. Теледива рассказала, что проблемы с лишним весом у нее начались еще в подростковом возрасте. Несколько лет назад она, наконец, решила эту проблему. Теперь Чехова готова поделиться своим секретом, однако не бесплатно.

Анфиса Чехова объяснила, почему похудение – дорогое удовольствие

Анфиса предлагает всем желающим сбросить лишний вес при помощи ее авторской системы. Но фанаты заявили, что Анфиса за свой видеокурс запросила очень высокую цену. В ответ Чехова заметила, что данные бесплатные курсы являются бесполезными. Такова психология человека.

В комментариях подписчики написали, что цена очень большая. Анфиса поведала, что она разрабатывала данную систему 25 лет. Было множество проб и ошибок, при этом потрачен не один миллион рублей на различных диетологов, психологов и тренеров. По мнению ведущей, кто не вкладывает, тот не ценит.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 18:26
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