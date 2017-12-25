Анфиса Чехова объяснила, почему похудение – дорогое удовольствие
Анфиса Чехова, являющаяся известной ведущей, прекрасно знает, как не просто бороться с лишними килограммами. Теледива рассказала, что проблемы с лишним весом у нее начались еще в подростковом возрасте. Несколько лет назад она, наконец, решила эту проблему. Теперь Чехова готова поделиться своим секретом, однако не бесплатно.
Анфиса предлагает всем желающим сбросить лишний вес при помощи ее авторской системы. Но фанаты заявили, что Анфиса за свой видеокурс запросила очень высокую цену. В ответ Чехова заметила, что данные бесплатные курсы являются бесполезными. Такова психология человека.
В комментариях подписчики написали, что цена очень большая. Анфиса поведала, что она разрабатывала данную систему 25 лет. Было множество проб и ошибок, при этом потрачен не один миллион рублей на различных диетологов, психологов и тренеров. По мнению ведущей, кто не вкладывает, тот не ценит.
Анфиса предлагает всем желающим сбросить лишний вес при помощи ее авторской системы. Но фанаты заявили, что Анфиса за свой видеокурс запросила очень высокую цену. В ответ Чехова заметила, что данные бесплатные курсы являются бесполезными. Такова психология человека.
В комментариях подписчики написали, что цена очень большая. Анфиса поведала, что она разрабатывала данную систему 25 лет. Было множество проб и ошибок, при этом потрачен не один миллион рублей на различных диетологов, психологов и тренеров. По мнению ведущей, кто не вкладывает, тот не ценит.