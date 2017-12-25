Бывшая жена Полицеймако обвинила его во лжи

На одной из телепрограмм Михаил Полицеймако рассказал, как встретил свою вторую жену, еще будучи женатым на первой, и полюбил ее. Уходя к другой, Михаил оставил Ольге Лысак квартиру. Их общий ребенок остался с матерью. Не утаил актер от публики и то, что однажды он ударил Ольгу. Ему пришлось это сделать в тот момент, когда жена полезла драться с его матерью.В эфире другой ТВ-передачи бывшая жена Полицеймако на всю страну объявила Михаила лжецом: руку на нее муж поднял не в защиту своей матери, а из-за телефона, по которому она общалась, а ему это не нравилось. Она не дала этому широкую огласку для сохранения семейной репутации.Опровергла Лысак и слова Полицеймако о том, что их сын Никита сейчас живет с ним. Как утверждает женщина, сейчас Никита проживает в общежитии при вузе, в котором учится. И лишь иногда приходит ночевать к отцу.Как бы там ни было, но Ольга Лысак готова отстаивать свою правоту в суде.