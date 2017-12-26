Банком "Открытие" реализована первая в мире возможность денежных переводов по фотографии
Банком «Открытие» запущена возможность проведения денежных переводов клиентами по фотографии. Для этого можно использовать мобильное приложение «Открытие». Пресс - релиз банка сообщает, что ранее подобная функция в мировой практике не применялась.
Сервис задействует в работает нейросетевую систему, оперирующую технологией по распознаванию лиц. Данная разработка позволяет идентифицировать клиента на основе его биометрических данных, причем все происходит с высокой точностью. Для пользования сервисом, необходимо предварительно скачать на устройство пользования приложение «Открытие. Переводы». Основное меню позволяет сразу выбрать - «перевод по фото» и сделать снимок получателя, посредством камеры смартфона, возможен выбор готового изображения из галереи.
После, изображение отправляется в банк, где обрабатывается системой распознавания лиц, определяющей получателя. Далее в приложение поступает маскированный банковский номер карты, которая и будет получателем перевода.
Сервис задействует в работает нейросетевую систему, оперирующую технологией по распознаванию лиц. Данная разработка позволяет идентифицировать клиента на основе его биометрических данных, причем все происходит с высокой точностью. Для пользования сервисом, необходимо предварительно скачать на устройство пользования приложение «Открытие. Переводы». Основное меню позволяет сразу выбрать - «перевод по фото» и сделать снимок получателя, посредством камеры смартфона, возможен выбор готового изображения из галереи.
После, изображение отправляется в банк, где обрабатывается системой распознавания лиц, определяющей получателя. Далее в приложение поступает маскированный банковский номер карты, которая и будет получателем перевода.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 00:00