АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Сейдозеро: Пристанище священного духа или обитель исчезнувших гиперборейцев
EUR 69.13 USD 58.32
Курс валют на 23.12.2017

Антон Силуанов назвал реальный дефицит бюджета в 2017 году - он составляет 2%
Антон Силуанов рассказал, что превышение расходов над доходами по итогам года составил почти 2%. По словам чиновника это "плановые показатели".

По подсчетам Минфина России, официальный дефицит федбюджета в 2017 г. составит по итогам года не менее 1,81% ВВП. Это запланированный показатель, заявил Антон Силуанов, министр финансов на заседании комиссии. По итогу осени, как сказал чиновник - он пока составляет 2,5%.

В цифрах на начало декабря дефицит бюджета составляет пол триллиона рублей при полных доходах 13,5 трлн руб. Он складывается в том числе из нефтегазовой отрасли почти 45%, не нефтегазовой – 20%. По данным ведомства за 10 месяцев бюджет был выполнен с дефицитом в 260 млрд руб.

Антон Силуанов назвал реальный дефицит бюджета в 2017 году - он составляет 2%
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 20:10
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Алексей Воробьёв назвал себя императором
Валентин Смирнитский не может простить себе
Ученые доказали образование алмазов вследствие
Елена Проклова призналась в романах с Янковским и
Эксперты исследовали российское население на
Эксперты рынка банковских услуг: В 2018 году
Просмотреть все новости