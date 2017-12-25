Антон Силуанов назвал реальный дефицит бюджета в 2017 году - он составляет 2%

По подсчетам Минфина России, официальный дефицит федбюджета в 2017 г. составит по итогам года не менее 1,81% ВВП. Это запланированный показатель, заявил Антон Силуанов, министр финансов на заседании комиссии. По итогу осени, как сказал чиновник - он пока составляет 2,5%.В цифрах на начало декабря дефицит бюджета составляет пол триллиона рублей при полных доходах 13,5 трлн руб. Он складывается в том числе из нефтегазовой отрасли почти 45%, не нефтегазовой – 20%. По данным ведомства за 10 месяцев бюджет был выполнен с дефицитом в 260 млрд руб.