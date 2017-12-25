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Трафик мобильного интернета в РФ почти удвоился за последний год
Имеется информация касательно увеличения спроса на пользование современного мобильного интернета. За девять месяцев текущего года отечественными сотовыми абонентами было передано свыше 4480 Пбайт информации.

Трафик мобильного интернета в РФ почти удвоился за последний год

Имеется информация, что мобильный интернет на сегодняшний день среди отечественных пользователей набирает популярность. Данный вывод сделали в Минкомсвязи, проанализировав информацию по количеству мобильного предоставляемого трафика. Отмечается, что отечественными сотовыми абонентами было передано свыше 4480 Пбайт информации. Данный показатель является большим на девяносто процентов в сравнении аналогичным периодом прошедшего года.

В свою очередь причинами развития спроса у потребителей на мобильный интернет экспертами называются развитие на сегодняшний день нанотехнологий, широкая разветвленность предлагаемых гаджетов, которые можно использовать с подключением интернета, а также Wi-Fi.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 21:50
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