Трафик мобильного интернета в РФ почти удвоился за последний год

Имеется информация, что мобильный интернет на сегодняшний день среди отечественных пользователей набирает популярность. Данный вывод сделали в Минкомсвязи, проанализировав информацию по количеству мобильного предоставляемого трафика. Отмечается, что отечественными сотовыми абонентами было передано свыше 4480 Пбайт информации. Данный показатель является большим на девяносто процентов в сравнении аналогичным периодом прошедшего года.В свою очередь причинами развития спроса у потребителей на мобильный интернет экспертами называются развитие на сегодняшний день нанотехнологий, широкая разветвленность предлагаемых гаджетов, которые можно использовать с подключением интернета, а также Wi-Fi.