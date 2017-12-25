Эксперты исследовали российское население на предмет принятия технологии блокчейн

Степанова отметила, что россияне перестают постепенно воспринимать крипатовалюты, работающие за счёт блокчейна (маргинальное средство платежа непосредственно для незаконных транзакций). По всей видимости это связано с тем, что развиваются отраслевые решения на базе смарт-контрактов. По мнению Степановой, вскоре многие финансисты/специалисты из разных сфер успешно смогут пользоваться смарт-контактами, получая от этого выгоду.Всё больше частных и государственных структур открываются для блокчейна. Технология успешна, так как она обеспечивает хранение информации на многих серверах, что важно для конфиденциальности проводимых финансовых операций.