Эксперты исследовали российское население на предмет принятия технологии блокчейн
Сотрудниками экономического университета им. Плеханова проведено исследование в отношении принятия обществом РФ технологии блокчейн. Информация передана Дианой Степановой, являющейся доцентом кафедры финансов и цен.
Степанова отметила, что россияне перестают постепенно воспринимать крипатовалюты, работающие за счёт блокчейна (маргинальное средство платежа непосредственно для незаконных транзакций). По всей видимости это связано с тем, что развиваются отраслевые решения на базе смарт-контрактов. По мнению Степановой, вскоре многие финансисты/специалисты из разных сфер успешно смогут пользоваться смарт-контактами, получая от этого выгоду.
Всё больше частных и государственных структур открываются для блокчейна. Технология успешна, так как она обеспечивает хранение информации на многих серверах, что важно для конфиденциальности проводимых финансовых операций.
Степанова отметила, что россияне перестают постепенно воспринимать крипатовалюты, работающие за счёт блокчейна (маргинальное средство платежа непосредственно для незаконных транзакций). По всей видимости это связано с тем, что развиваются отраслевые решения на базе смарт-контрактов. По мнению Степановой, вскоре многие финансисты/специалисты из разных сфер успешно смогут пользоваться смарт-контактами, получая от этого выгоду.
Всё больше частных и государственных структур открываются для блокчейна. Технология успешна, так как она обеспечивает хранение информации на многих серверах, что важно для конфиденциальности проводимых финансовых операций.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 22:30