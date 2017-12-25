Давид Анташвили, отвергнутый Татьяной Мусульбес, вызвал на бой её парня Виктора Литвинова

Недавно Давид Анташвили попал впросак, нарвавшись на жёсткий отказ Мусульбес, с которой хотел познакомиться поближе. При этом гламурная красотка не только отвергла парня, но и призналась, что он ей откровенно неприятен. Кроме того, поклонники Татьяны и вовсе сравнили молодого человека с бездомным, от которого плохо пахнет.Давид так сильно разозлился, что изъявил желание подраться с Литвиновым, но возлюбленный Татьяны не принял вызов. Впрочем, и зрители оказались на стороны пары, пожелав Виктору и дальше стараться не реагировать на провокации со стороны разъярённых поклонников Татьяны.Прежде Мусульбес заявила, что в отношениях с Литвиновым чувствует себя очень неплохо, однако периодически устаёт от них. К слову, Татьяна также добавила, что как только разлучается с ним, сразу чувствует, что не может без него жить.Анташвили, в свою очередь, считает, что Мусульбес мучается с Литвиновым, и что ей нужен парень, который сможет "разжечь в ней огонь".