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Давид Анташвили, отвергнутый Татьяной Мусульбес, вызвал на бой её парня Виктора Литвинова
Татьяна Мусульбес нашла своё счастье в лице Виктора Литвинова и всё хорошо у них, однако сейчас у возлюбленного участницы "Дома-2" есть небольшая проблема - его вызвал на бой один из поклонников девушки.

Недавно Давид Анташвили попал впросак, нарвавшись на жёсткий отказ Мусульбес, с которой хотел познакомиться поближе. При этом гламурная красотка не только отвергла парня, но и призналась, что он ей откровенно неприятен. Кроме того, поклонники Татьяны и вовсе сравнили молодого человека с бездомным, от которого плохо пахнет.

Давид Анташвили, отвергнутый Татьяной Мусульбес, вызвал на бой её парня Виктора Литвинова

Давид так сильно разозлился, что изъявил желание подраться с Литвиновым, но возлюбленный Татьяны не принял вызов. Впрочем, и зрители оказались на стороны пары, пожелав Виктору и дальше стараться не реагировать на провокации со стороны разъярённых поклонников Татьяны.

Прежде Мусульбес заявила, что в отношениях с Литвиновым чувствует себя очень неплохо, однако периодически устаёт от них. К слову, Татьяна также добавила, что как только разлучается с ним, сразу чувствует, что не может без него жить.

Давид Анташвили, отвергнутый Татьяной Мусульбес, вызвал на бой её парня Виктора Литвинова

Анташвили, в свою очередь, считает, что Мусульбес мучается с Литвиновым, и что ей нужен парень, который сможет "разжечь в ней огонь".
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 16:48
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