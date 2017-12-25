Наталья Подольская показала праздничное семейное фото в Instagram

Так на фото можно увидеть Владимира Преснякова, который надел на себя строгий черный смокинг и очки. При этом его сын Артемий, который находится на руках у мамы, тоже одет в строгом стиле на примере папы. Сама Наталья Подольская нарядилась в черные брюки и блестящий пиджак черного цвета. Рядом со своими любимыми мужчинами она широко улыбается.Таким образом, семейное фото для фотосессии к новогодним праздникам удалось, что отметили и пользователи сети Instagram. Они начали посылать в адрес поста кучу одобрительных отзывов, а также множество лайков.