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Наталья Подольская показала праздничное семейное фото в Instagram
Российская певица Наталья Подольская опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram семейное фото с мужем и маленьким сыном. Вся родня одета в праздничную одежду и выглядит очень счастливой.

Наталья Подольская показала праздничное семейное фото в Instagram


Так на фото можно увидеть Владимира Преснякова, который надел на себя строгий черный смокинг и очки. При этом его сын Артемий, который находится на руках у мамы, тоже одет в строгом стиле на примере папы. Сама Наталья Подольская нарядилась в черные брюки и блестящий пиджак черного цвета. Рядом со своими любимыми мужчинами она широко улыбается.

Таким образом, семейное фото для фотосессии к новогодним праздникам удалось, что отметили и пользователи сети Instagram. Они начали посылать в адрес поста кучу одобрительных отзывов, а также множество лайков.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 22:20
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