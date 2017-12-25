Американская домовладелица получила миллиардный счет за электричество

Домовладелица из Америки получила шокирующий счет за электричество, согласно которому она должна погасить долг в размере более 284 миллиарда долларов.Американская домовладелица Мэри Хоромански из штата Пенсильвания получила счет за электричество на сумму 284 миллиона долларов.Как рассказала сама 58-летняя женщина, она испытала шок, увидев на сайте энергетической компании свою задолженность за электроэнергию. За декабрь текущего года ей выставили счет на сумму 28156 долларов, а до следующего ноября она должна погасить сумму в размере 284,46 млрд долларов.Мэри сказала, что, когда увидела сумму, у нее чуть не выскочили глаза из орбит. Скриншот счета женщина опубликовала в своем аккаунте Facebook и поинтересовалась у энергетической компании, ставили ли они в известность кого-либо о том, что тарифы на электроэнергию выросли настолько.Хоромански иронично заявила, что сумма ее долга, наверное, больше всего госдолга.