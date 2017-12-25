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Американская домовладелица получила миллиардный счет за электричество
Домовладелица из Америки получила шокирующий счет за электричество, согласно которому она должна погасить долг в размере более 284 миллиарда долларов.
Американская домовладелица получила миллиардный счет за электричество


Американская домовладелица Мэри Хоромански из штата Пенсильвания получила счет за электричество на сумму 284 миллиона долларов.

Как рассказала сама 58-летняя женщина, она испытала шок, увидев на сайте энергетической компании свою задолженность за электроэнергию. За декабрь текущего года ей выставили счет на сумму 28156 долларов, а до следующего ноября она должна погасить сумму в размере 284,46 млрд долларов.

Мэри сказала, что, когда увидела сумму, у нее чуть не выскочили глаза из орбит. Скриншот счета женщина опубликовала в своем аккаунте Facebook и поинтересовалась у энергетической компании, ставили ли они в известность кого-либо о том, что тарифы на электроэнергию выросли настолько.

Хоромански иронично заявила, что сумма ее долга, наверное, больше всего госдолга.
В мире / Общество
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 17:32
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