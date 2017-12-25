￼ Jaguar Land Rover в 2018 году привезет Россию новые модели

Об этом накануне сообщили представители бренда Jaguar Land Rover. Британский бренд рассчитывает на положительные прогнозы и намерен укрепить свои позиции на российском рынке при помощи модернизации модельного ряда и новой продукции.Стоит отметить, что в мае 2017 года в России стал доступен новый 7-местный внедорожник Discovery, а осенью на рынке стартовали реализации среднеразмерного внедорожника Range Rover Velar.Согласно статистике, за 11 месяцев уходящего года российские дилеры Jaguar Land Rover реализовали 10 108 своих машин. В частности, уровень продаж автомобилей марки Jaguar увеличился на 12 процентов, а реализации Land Rover снизились на 3 процента.