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Александр Ревва показал свою новогоднюю елку на видео в Instagram
Российский артист Александр Ревва, который также известен под псевдонимом Артур Пирожков, показал свою новогоднюю елку. Публикация появилась на странице звезды в социальной сети Instagram в виде видеоролика.

Александр Ревва показал свою новогоднюю елку на видео в Instagram


На видеозаписи изначально показывается красивая гостевая комната в квартире Реввы. Затем появляется наряженная новогодняя елка. Известно, что наряжали зеленую красавицу дочери комика и его жена. Тем не менее, Пирожков также принимал участие в этом мероприятии.

Вдобавок к этому посту Ревва написал текст, в котором поздравил всех своих поклонников с наступающими новогодними праздниками. Также он решил узнать, кто из подписчиков уже успел поставить и нарядить свою елку.

Реакция пользователей социальной сети Instagram не заставила себя ждать. В комментариях юзеры отметили любовь Реввы к семье, который даже из-за большого количества работы находит время для своих близких. Соответственно запись набрала большое количество отметок «мне нравится».
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 21:40
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