Александр Ревва показал свою новогоднюю елку на видео в Instagram

На видеозаписи изначально показывается красивая гостевая комната в квартире Реввы. Затем появляется наряженная новогодняя елка. Известно, что наряжали зеленую красавицу дочери комика и его жена. Тем не менее, Пирожков также принимал участие в этом мероприятии.Вдобавок к этому посту Ревва написал текст, в котором поздравил всех своих поклонников с наступающими новогодними праздниками. Также он решил узнать, кто из подписчиков уже успел поставить и нарядить свою елку.Реакция пользователей социальной сети Instagram не заставила себя ждать. В комментариях юзеры отметили любовь Реввы к семье, который даже из-за большого количества работы находит время для своих близких. Соответственно запись набрала большое количество отметок «мне нравится».