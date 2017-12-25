Цена рекордно дорогого жилья в Москве – 1,2 млрд рублей

Речь идет о двухуровневом пентхаусе вторичного рынка, что в жилом комплексе «Воробьевы горы».Жилище имеет общую площадь 2 тыс. кв. метров на 16-м и 17-м этажах. Две террасы, одна из которых имеет бассейн. Первый уровень пентхауса представляет собой гостиную зону, над которой «парит» стеклянный 5,5 метровый купол. Жилых комнат на этом этаже – двадцать, ванных комнат – девять.На втором уровне лишь восемь жилых комнат и две ванных. Предусмотрен собственный лифт и в подземном паркинге четыре места.Если говорить о «вторичке» Московской области, то здесь рекордсмен стоит 235 млн рублей. Это трехуровневая квартира на цокольном и первых двух этажах площадью 755 кв. метров с отдельным входом. Кроме кухни и столовой, есть две гостиные, шесть спален, кабинет, две гардеробные и семь ванных комнат. Кроме того – бассейн, домашний кинотеатр, игровая комната, спортивный зал и винная комната.