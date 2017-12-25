Тимур Родригез поделился в Instagram раритетным детским фото

В описании к фото Родригез объяснил, что одну из девочек зовут Ира. Она была родом из Таллина. Также певец добавил интересную фразу: «Через несколько лет у Иры выросла грудь пятого размера, а у меня самооценка».Известно, что в то время в отличие от своих подруг Тимур не отдыхал в лагере, а был в качестве гастролера. Так туда он попал в роли танцора, MC и диджея. Исполнитель добавил, что кепку и солнцезащитные очки он приобрел сам в городе Пенза, а шорты для него сшили под заказ.Многим комментаторам этот пост понравился, поэтому они «забросали» Родригеза одобрительными отметками.