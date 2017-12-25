Селена Гомес вернула своим волосам темный цвет

Недавно, решив кардинально сменить образ, Селена Гомес стала блондинкой, но все-таки вернула своим волосам привычный для нее темный цвет.Недавно Селена Гомес провела эксперимент со своим образом и перекрасилась в блондинку. Однако совсем скоро она вернула своим волосам темный цвет, который для нее привычнее.То, что Селена вернула себе предыдущий образ, подтверждает видео, которое опубликовала в своем микроблоге Присцилла Де Леон, кузина Гомез. В нем Селена уже брюнетка. Правда многие пользователи называют ролик неактуальным, но это пока не подтверждено.