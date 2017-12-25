АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Сейдозеро: Пристанище священного духа или обитель исчезнувших гиперборейцев
EUR 69.13 USD 58.32
Курс валют на 23.12.2017

Селена Гомес вернула своим волосам темный цвет
Недавно, решив кардинально сменить образ, Селена Гомес стала блондинкой, но все-таки вернула своим волосам привычный для нее темный цвет.
Селена Гомес вернула своим волосам темный цвет


Недавно Селена Гомес провела эксперимент со своим образом и перекрасилась в блондинку. Однако совсем скоро она вернула своим волосам темный цвет, который для нее привычнее.

То, что Селена вернула себе предыдущий образ, подтверждает видео, которое опубликовала в своем микроблоге Присцилла Де Леон, кузина Гомез. В нем Селена уже брюнетка. Правда многие пользователи называют ролик неактуальным, но это пока не подтверждено.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 20:30
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Алексей Воробьёв назвал себя императором
Валентин Смирнитский не может простить себе
Ученые доказали образование алмазов вследствие
Елена Проклова призналась в романах с Янковским и
Эксперты исследовали российское население на
Эксперты рынка банковских услуг: В 2018 году
Просмотреть все новости