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Анастасия Квитко поздравила всех поклонников с Рождеством новым фото в Instagram
Российская модель Анастасия Квитко, которая уже давно получила прозвище «русская Кардашьян», опубликовала в социальной сети Instagram новое фото. Таким образом, этим снимком она поздравила всех своих подписчиков с Рождеством.

Анастасия Квитко поздравила всех поклонников с Рождеством новым фото в Instagram


Анастасия Квитко сфотографировалась на фоне рождественской елки, которая была украшена праздничными «огнями» и яркими лентами. Сама модель одета в шикарное белое платье, которое подчеркивает ее пышную фигуру. При этом белая обувь на каблуках и распущенные волосы отлично дополнили образ «русской Кардашьян».

В свою очередь подписчики интернет-звезды высоко оценили новую праздничную фотографию и наряд Квитко. Также поклонники ответили взаимностью и поздравили модель с праздником католического Рождества. Сама запись в Instagram уже набрала приличное количество комментариев и отметок «мне нравится».
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 21:10
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