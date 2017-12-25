Анастасия Квитко поздравила всех поклонников с Рождеством новым фото в Instagram

Анастасия Квитко сфотографировалась на фоне рождественской елки, которая была украшена праздничными «огнями» и яркими лентами. Сама модель одета в шикарное белое платье, которое подчеркивает ее пышную фигуру. При этом белая обувь на каблуках и распущенные волосы отлично дополнили образ «русской Кардашьян».В свою очередь подписчики интернет-звезды высоко оценили новую праздничную фотографию и наряд Квитко. Также поклонники ответили взаимностью и поздравили модель с праздником католического Рождества. Сама запись в Instagram уже набрала приличное количество комментариев и отметок «мне нравится».