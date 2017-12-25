Зрители уверены, что Лилия Четрару и Юлия Ефременкова собираются покинуть "Дом-2"

По слухам, Ефременкова провалила свой тест, пройдя который могла бы стать постоянной ведущей реалити-шоу, а Четрару просто больше не кажется организаторам яркой личностью. Девушек хотят заменить на более интересных и рейтинговых красавиц. Юлия, скорее всего, будет изгнана с периметра вместе с Сергеем Кучеровым, строившим с ней отношения.Впрочем, Ефременкова уже опровергла эти слухи, хоть и достоверно ясно, что в Москву популярная брюнетка вернётся на две недели раньше, чем планировалось. Об этом она рассказала ранее сама. Юлия также отметила, что в Африке её заменит Катя Жужа, имеющая, как известно, неплохой опыт в таких делах.При этом слухи о скором изгнании Ефременковой настолько интенсивно распространяются в СМИ, что верить словам телезвезды не торопятся ни хейтеры, ни поклонники.К слову, информация о скором уходе Лилии Четрару и её возлюбленного Сергея Захарьяша давно есть в Сети, в связи с чем сильно ею никто из зрителей, наблюдающих за жизнью на телестройке, не удивлён.