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Зрители уверены, что Лилия Четрару и Юлия Ефременкова собираются покинуть "Дом-2"
Весьма популярные участницы "Дома-2" Лилия Четрару и Юлия Ефременкова оказались не очень интересными для нового проектного руководства, в связи с чем девушкам уготована отправка за ворота.

По слухам, Ефременкова провалила свой тест, пройдя который могла бы стать постоянной ведущей реалити-шоу, а Четрару просто больше не кажется организаторам яркой личностью. Девушек хотят заменить на более интересных и рейтинговых красавиц. Юлия, скорее всего, будет изгнана с периметра вместе с Сергеем Кучеровым, строившим с ней отношения.

Зрители уверены, что Лилия Четрару и Юлия Ефременкова собираются покинуть "Дом-2"

Впрочем, Ефременкова уже опровергла эти слухи, хоть и достоверно ясно, что в Москву популярная брюнетка вернётся на две недели раньше, чем планировалось. Об этом она рассказала ранее сама. Юлия также отметила, что в Африке её заменит Катя Жужа, имеющая, как известно, неплохой опыт в таких делах.

При этом слухи о скором изгнании Ефременковой настолько интенсивно распространяются в СМИ, что верить словам телезвезды не торопятся ни хейтеры, ни поклонники.

Зрители уверены, что Лилия Четрару и Юлия Ефременкова собираются покинуть "Дом-2"

К слову, информация о скором уходе Лилии Четрару и её возлюбленного Сергея Захарьяша давно есть в Сети, в связи с чем сильно ею никто из зрителей, наблюдающих за жизнью на телестройке, не удивлён.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 15:46
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