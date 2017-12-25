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Мария Максакова в компании сына посетила фабрику елочных игрушек
Мария Максакова показала общественности своего сына, который рожден в браке с Денисом Вороненковым. Артистка обнародовала видеоролик, на котором она после дегустации алкоголя идет с сыном на фабрику игрушек.

Мария Максакова в компании сына посетила фабрику елочных игрушек

В своем блоге Facebook Максакова оставила ссылку на новый ролик. Она обратила внимание на все пожелания фолловеров и считает, что со своей задачей справилась. Оперная дива продемонстрировала, как посетила премьеру ювелирного бренда и побывала на фабрике, в которой изготовляют елочные игрушки.

Вначале видео Максакова отправилась на вечеринку, где употребляла алкоголь, а после поведала о походе на завод. Певица была вместе со своим сыном Иваном, рожденным в браке с покойным Денисом Вороненковым. На фабрике мальчику предложили что-нибудь нарисовать на ёлочных игрушках.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 17:20
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