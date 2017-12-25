Автор Uncharted критикует систему сохранений

Курт Маргенау, являющийся сотрудником студии Naughty Dog, раскритиковал известную студию Polyphony Digital и последний её проект. В данном случае речь идёт о гоночном симуляторе GT Sport. Маргенау раньше работал над играми Uncharted 4: A Thief’s End и Uncharted: The Lost Legacy. Разработчику не понравилась система сохранения прогресса, которая завязана на онлайн-составляющей, а также не устроили имеющиеся у гоночного симулятора технические проблемы.Маргенау отметил, что серверы работают по-прежнему с перебоями. По словам разработчика, это было бы не критично в случае сохранения прогресса без подключения к Сети. Серверы гоночного симулятора перестали работать 24 декабря. Эту проблему смогли решить только спустя сутки.