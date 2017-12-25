Автор Uncharted критикует систему сохранений
Автором Uncharted критикуется система сохранений. Стоит отметить, что под удар геймдиректора популярнейшего боевика попали разработчики известного гоночного симулятора типа GT Sport.
Курт Маргенау, являющийся сотрудником студии Naughty Dog, раскритиковал известную студию Polyphony Digital и последний её проект. В данном случае речь идёт о гоночном симуляторе GT Sport. Маргенау раньше работал над играми Uncharted 4: A Thief’s End и Uncharted: The Lost Legacy. Разработчику не понравилась система сохранения прогресса, которая завязана на онлайн-составляющей, а также не устроили имеющиеся у гоночного симулятора технические проблемы.
Маргенау отметил, что серверы работают по-прежнему с перебоями. По словам разработчика, это было бы не критично в случае сохранения прогресса без подключения к Сети. Серверы гоночного симулятора перестали работать 24 декабря. Эту проблему смогли решить только спустя сутки.
Курт Маргенау, являющийся сотрудником студии Naughty Dog, раскритиковал известную студию Polyphony Digital и последний её проект. В данном случае речь идёт о гоночном симуляторе GT Sport. Маргенау раньше работал над играми Uncharted 4: A Thief’s End и Uncharted: The Lost Legacy. Разработчику не понравилась система сохранения прогресса, которая завязана на онлайн-составляющей, а также не устроили имеющиеся у гоночного симулятора технические проблемы.
Маргенау отметил, что серверы работают по-прежнему с перебоями. По словам разработчика, это было бы не критично в случае сохранения прогресса без подключения к Сети. Серверы гоночного симулятора перестали работать 24 декабря. Эту проблему смогли решить только спустя сутки.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 21:00