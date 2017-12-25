В Оренбурге лжепочтальон украл у старушки 246 тысяч рублей

Правоохранительные органы в очередной раз призывают пенсионеров хранить бдительность. В Оренбурге под видом почтальона 19-летний парень украл у доверчивой старушки 246 тысяч рублей. Молодой человек доставлял пенсионерке печатные издания, во время визита, он сообщил, что товары подорожали, а также теперь клиенты обязаны почтальонам оплачивать доставку газет и журналов.Личность лжепочтальона установлена, его ранее задерживали за подобные преступления. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту мошенничества, подозреваемому грозит наказание в виде тюремного заключения сроком на 5 лет. Почта России напоминает, что все почтальоны имеют удостоверения с фотографией и печатью.