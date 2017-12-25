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Кирилл Щетинин предложил Дмитрию Дмитренко разобраться на ринге
Бывший участник реалити-шоу "Дом-2" Дмитрий Дмитренко во время прямого включения в Instagram в негативном тоне высказался в отношении Кирилла Щетинина, который теперь намерен жестоко проучить супруга Ольги Рапунцель.

Как известно, Щетинин появился на проекте ради Рапунцель, которую пожелал возлюбить и оградить собой от всех бед. Парень сразу же начал ухаживать за беременной девушкой, но ни к чему это не привело. Ольга заявила в одном из эфиров, что до сих пор любит Дмитренко и ждёт его возвращения в "Дом-2".

Кирилл Щетинин предложил Дмитрию Дмитренко разобраться на ринге

А Щетинин откровенно невзлюбил Дмитренко, чего и не скрывал никогда. По его мнению, это был недостойный мужчины поступок, когда Дмитрий бросил беременную жену. Кирилл намерен разобраться с Дмитренко по-мужски.

"Если ты такой сильный и можешь настучать мне в бубен, тогда я публично вызываю тебя на ринг, где мы сможем решить этот вопрос. Умей отвечать за свои слова!", - сказал Кирилл.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 14:58
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