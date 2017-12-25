BMW повышает цены на автомобили с 1 января 2018 года

В частности, стоимость самой доступной модели BMW 1 Series на российском рынке составит 1 550 000 рублей. Цена седана BMW 3 Series после повышения будет начинаться о 1 710 000 рублей, а седан премиум-класса BMW 7 Series будет стоить минимум 4 690 000 рублей.Что касается внедорожных моделей, то самой доступной будет BMW Х1, её цена составит от 1 930 000 рублей. Кроссовер BMW X2 будет стоить от 2 250 000 рублей, а самыми дорогими станут модели X5 и X6, их будут реализовывать от 4 170 000 и 4 789 000 рублей.Согласно статистическим данным АВТОСТАТа за 11 месяцев уходящего года на российском рынке было реализовано 27 227 автомобилей бренда BMW, это на 8 процентов больше чем годом ранее.