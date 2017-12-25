Вид морских пауков получил название в честь Боба Марли

Отчет о результатах исследований, содержащий подробное описание морского паука, опубликован в издания Evolutionary Systematics. Получившие символическое название Боба Марли существа окрашенны в оранжево - коричневые цвета ноги и тело красного цвета, которое покрыто мелкими волосками серой расцветки. Самки данных видов имеют более крупные размеры, чем самцы. Они достаточно хорошо приспособились к обитанию в прибрежной зоне. В периоды отливов, пауки находят укрытие среди ракушек и кораллов, а после, заняты охотой на беспозвоночных.Как рассказали авторы проекта, идея названия существ в честь Боба Марли Desis bobmarleyi, появилась по его песням, под которые легче было работать в полевых условиях Квинсленда.