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Алексей Панин показал трогательный снимок с дочкой
Алексей Панин, являющийся известным актером, показал поклонникам трогательный снимок с дочерью. Соответствующая публикация появилась в его микроблоге Instagram.

Алексей Панин показал трогательный снимок с дочкой

Панин сказал, что два года назад он нашел свою дочку. Невзирая на все сложности, актер не сломался, при этом стал единственным, кто победил сложившуюся систему в РФ. Теперь Алексей убежден, что его маленькая дочь Анна останется с ним навсегда.

Фото сделано в черно-белых тонах. На снимке артист обнимает свою дочку, однако не смотрит в объектив камеры. Подписчики отметили, как сильно Аня похожа на своего звездного отца. В комментариях фолловеры оставили множество лестных слов Панину и его дочери. Публикация актера за двадцать один час собрала более трех тысяч отметок «мне нравится».
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 17:40
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