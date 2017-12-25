Алексей Панин показал трогательный снимок с дочкой
Алексей Панин, являющийся известным актером, показал поклонникам трогательный снимок с дочерью. Соответствующая публикация появилась в его микроблоге Instagram.
Панин сказал, что два года назад он нашел свою дочку. Невзирая на все сложности, актер не сломался, при этом стал единственным, кто победил сложившуюся систему в РФ. Теперь Алексей убежден, что его маленькая дочь Анна останется с ним навсегда.
Фото сделано в черно-белых тонах. На снимке артист обнимает свою дочку, однако не смотрит в объектив камеры. Подписчики отметили, как сильно Аня похожа на своего звездного отца. В комментариях фолловеры оставили множество лестных слов Панину и его дочери. Публикация актера за двадцать один час собрала более трех тысяч отметок «мне нравится».
Панин сказал, что два года назад он нашел свою дочку. Невзирая на все сложности, актер не сломался, при этом стал единственным, кто победил сложившуюся систему в РФ. Теперь Алексей убежден, что его маленькая дочь Анна останется с ним навсегда.
Фото сделано в черно-белых тонах. На снимке артист обнимает свою дочку, однако не смотрит в объектив камеры. Подписчики отметили, как сильно Аня похожа на своего звездного отца. В комментариях фолловеры оставили множество лестных слов Панину и его дочери. Публикация актера за двадцать один час собрала более трех тысяч отметок «мне нравится».