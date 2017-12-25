Алексей Панин показал трогательный снимок с дочкой

Панин сказал, что два года назад он нашел свою дочку. Невзирая на все сложности, актер не сломался, при этом стал единственным, кто победил сложившуюся систему в РФ. Теперь Алексей убежден, что его маленькая дочь Анна останется с ним навсегда.Фото сделано в черно-белых тонах. На снимке артист обнимает свою дочку, однако не смотрит в объектив камеры. Подписчики отметили, как сильно Аня похожа на своего звездного отца. В комментариях фолловеры оставили множество лестных слов Панину и его дочери. Публикация актера за двадцать один час собрала более трех тысяч отметок «мне нравится».