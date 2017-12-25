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Блогеры заставили прохожих целоваться под омелой
Австралийские блогеры, устроив рождественский пранк, заставили прохожих массово целоваться под омелой.
Блогеры заставили прохожих целоваться под омелой


Устроив рождественский пранк, Австралийские блогеры Джейми Чу и Джано Скинс заставляли прохожих целоваться под омелой.

В Сети появилось видео, в котором Чу и Скинс, прогуливаясь по улицам, стали разыгрывать людей – они подкрадывались к людям и задерживали над их головой венок из веток омелы.

По старой британской традиции мужчины и женщины вынуждены были поцеловать или пранкеров, под прицел камер которых попали, либо своего спутника или спутницу.

За несколько часов видео набрало 2,5 млн просмотров.
Общество
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 19:50
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