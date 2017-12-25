Блогеры заставили прохожих целоваться под омелой
Австралийские блогеры, устроив рождественский пранк, заставили прохожих массово целоваться под омелой.
Устроив рождественский пранк, Австралийские блогеры Джейми Чу и Джано Скинс заставляли прохожих целоваться под омелой.
В Сети появилось видео, в котором Чу и Скинс, прогуливаясь по улицам, стали разыгрывать людей – они подкрадывались к людям и задерживали над их головой венок из веток омелы.
По старой британской традиции мужчины и женщины вынуждены были поцеловать или пранкеров, под прицел камер которых попали, либо своего спутника или спутницу.
За несколько часов видео набрало 2,5 млн просмотров.
Устроив рождественский пранк, Австралийские блогеры Джейми Чу и Джано Скинс заставляли прохожих целоваться под омелой.
В Сети появилось видео, в котором Чу и Скинс, прогуливаясь по улицам, стали разыгрывать людей – они подкрадывались к людям и задерживали над их головой венок из веток омелы.
По старой британской традиции мужчины и женщины вынуждены были поцеловать или пранкеров, под прицел камер которых попали, либо своего спутника или спутницу.
За несколько часов видео набрало 2,5 млн просмотров.
Общество
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 19:50