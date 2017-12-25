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LawBreakers окончательно утратила своих игроков
23 декабря около 8 часов утра в онлайн шутер LawBreakers прекратил играть последний человек. В настоящее время разработчики игрушки пытаются завлечь игроков обратно.

LawBreakers окончательно утратила своих игроков

Дело в том, что недавно в игре стартовал праздничный ивент. В данном случае пользователи LawBreakers получают двойной опыт, а также разные дополнительные награды. При этом цена игры уменьшилась вдвое. По всей видимости, таким способом не получится уже воскресить LawBreakers. С момента релиза игрушки восьмого августа, несмотря на старания разработчиков, количество игроков онлайн шутера неуклонно уменьшался. Теперь в ходе праздничной акции он достиг нуля. Это может быть подтолкнёт директора LawBreakers к переводу игры на модель free-to-play.

О таком пагубном положении LawBreakers известно достоверно только на ПК. Пока отсутствует информация о состоянии шутера на PS4. Есть вероятность, что он на консолях Sony себя чувствует гораздо лучше.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 19:40
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