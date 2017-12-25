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Песков высказался по поводу блокировки аккаунтов Кадырова в соцсетях
Утром, 23 декабря, выяснилось, что профили лидера Чечни Рамзана Кадырова в социальных сетях Instagram и Facebook были заблокированы.

Песков высказался по поводу блокировки аккаунтов Кадырова в соцсетях


По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле еще не обсуждали инцидент в его практической плоскости. То есть, о так называемых ответных мерах нет вообще еще смысла упоминать, поскольку вопрос требует всестороннего изучения.

Песков не скрыл, что такие случаи вызывают в органах государственной власти Российской Федерацию определенную обеспокоенность, но никак не панику или что-то в этом роде. Есть повод лишний раз осмысливать ситуацию в этой сфере.

Он также косвенно упрекнул технические службы вместе с главными руководителями этих социальных сетей, сказав, что происшедшее им реноме не прибавляет.
Политика
Добавил: George21 Сегодня, 20:00
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