Песков высказался по поводу блокировки аккаунтов Кадырова в соцсетях

Утром, 23 декабря, выяснилось, что профили лидера Чечни Рамзана Кадырова в социальных сетях Instagram и Facebook были заблокированы.По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле еще не обсуждали инцидент в его практической плоскости. То есть, о так называемых ответных мерах нет вообще еще смысла упоминать, поскольку вопрос требует всестороннего изучения.Песков не скрыл, что такие случаи вызывают в органах государственной власти Российской Федерацию определенную обеспокоенность, но никак не панику или что-то в этом роде. Есть повод лишний раз осмысливать ситуацию в этой сфере.Он также косвенно упрекнул технические службы вместе с главными руководителями этих социальных сетей, сказав, что происшедшее им реноме не прибавляет.