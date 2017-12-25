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Представлен список лучших гаджетов года по версии Engadget
Эксперты издания Engadget составили рейтинг самых лучших новинок 2017 года. Первое место отдали смартфону iPhone X.

Представлен список лучших гаджетов года по версии Engadget


iPhone X считается самым революционным смартфоном этого года, особенно заслуживает похвалы новая технология Apple Face ID. Второе место отдали южнокорейским флагманам Samsung Galaxy S8 и S8 Plus. Восьмое поколение Galaxy S обладает мощным аппаратным оснащением и отличными камерами. Третья строчка досталась ноутбуку Microsoft Surface. В первую очередь выделяется отличный дисплей устройства с диагональю 13,5 дюйма, а также его емкий аккумулятор.

Четвертая строчка оказалась занятой игровой консолью Nintendo Switch. По словам производителей, новый гаджет пользуется огромной популярностью, и на данный момент реализовано около 10 млн. экземпляров. Пятое место получила приставка Xbox One X.

Устройство для тренировок и прогулок Mighty на шестой позиции. Далее идут беспроводные наушники Sony WH-1000XM2, доступный дрон DJI Spark и система для автономного вождения авто Cadillac Super Cruise.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 19:30
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