Представлен список лучших гаджетов года по версии Engadget

iPhone X считается самым революционным смартфоном этого года, особенно заслуживает похвалы новая технология Apple Face ID. Второе место отдали южнокорейским флагманам Samsung Galaxy S8 и S8 Plus. Восьмое поколение Galaxy S обладает мощным аппаратным оснащением и отличными камерами. Третья строчка досталась ноутбуку Microsoft Surface. В первую очередь выделяется отличный дисплей устройства с диагональю 13,5 дюйма, а также его емкий аккумулятор.Четвертая строчка оказалась занятой игровой консолью Nintendo Switch. По словам производителей, новый гаджет пользуется огромной популярностью, и на данный момент реализовано около 10 млн. экземпляров. Пятое место получила приставка Xbox One X.Устройство для тренировок и прогулок Mighty на шестой позиции. Далее идут беспроводные наушники Sony WH-1000XM2, доступный дрон DJI Spark и система для автономного вождения авто Cadillac Super Cruise.