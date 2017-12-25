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Вратарь «Шапекоэнсе» забил гол протезом
Вратарь «Шапекоэнсе», выживший после авиакатастрофы в прошлом году, в благотворительном матче забил гол протезом ноги.
Вратарь «Шапекоэнсе» забил гол протезом


Джексон Фольман, вратарь бразильского клуба «Шапекоэнсе», который выжил в авиакатастрофе, в благотворительном матче протезом ноги забил мяч в ворота.

В Сети опубликовали видео с голом Фольмана с товарищеского матча, где футболист выступал в качестве полевого игрока и на 63-й минуте поразил ворота противника.

Напомним, что Фольман – один из трех выживший в авиакатастрофе футболистов в Колумбии в ноябре прошлого года. Тогда недалеко от города Медельин потерпел крушение самолет с 77 пассажирами на борту, в числе которых была команда футболистов и персонал «Шапекоэнсе». Всего выжило 6 человек с самолета.

Фольману медики установили протез ноги и уже через 8 месяцев вратарь приступил к тренировкам, вернувшись на поле.
Общество / Спорт
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 19:10
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