Вратарь «Шапекоэнсе» забил гол протезом

Вратарь «Шапекоэнсе», выживший после авиакатастрофы в прошлом году, в благотворительном матче забил гол протезом ноги.Джексон Фольман, вратарь бразильского клуба «Шапекоэнсе», который выжил в авиакатастрофе, в благотворительном матче протезом ноги забил мяч в ворота.В Сети опубликовали видео с голом Фольмана с товарищеского матча, где футболист выступал в качестве полевого игрока и на 63-й минуте поразил ворота противника.Напомним, что Фольман – один из трех выживший в авиакатастрофе футболистов в Колумбии в ноябре прошлого года. Тогда недалеко от города Медельин потерпел крушение самолет с 77 пассажирами на борту, в числе которых была команда футболистов и персонал «Шапекоэнсе». Всего выжило 6 человек с самолета.Фольману медики установили протез ноги и уже через 8 месяцев вратарь приступил к тренировкам, вернувшись на поле.