В Чикаго мужчина целый месяц не замечал труп жены

Сотрудники правоохранительных органов в Чикаго задержали Стивена Сейлера. В ходе допроса 60-летний мужчина признал, что ощущал неприятный запах, исходящий из спальни жены, но, предпочёл не искать его источник. Труп 58-летней Тамары Уилсон был обнаружен спустя месяц после смерти.Полиция нашла труп женщины после того, как за помощью в ведомство обратилась дочь погибшей, она была встревожена тем, что её мать не отвечает на звонки уже долгое время. Полицейские сообщают, что труп женщины был полностью обнажённым, тело прикрывал кусок брезента. Сейлер продолжает утверждать, что находился в неведении касательно смерти своей супруги весь месяц, однако, полиция придерживается другого мнения. Ведётся следствие.