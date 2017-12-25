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Эксперты рассказали, что делать если примерзли тормоза авто
Автоэкспорты решили помочь российским автомобилистам с проблемой примерзания на морозе тормозов транспортного средства.

Эксперты рассказали, что делать если примерзли тормоза авто

Зимы в РФ являются непредсказуемыми. Утром, когда подморозит, стояночный тормоз может намертво вмерзнуть. В теории можно в авто ехать и так. Неопытные автомобилисты трогаются без проблем с ручником. В данном случае эксперты советуют не делать глупостей. Специалисты отмечают, что можно подвести струю отработавших теплых газов от мотора через обыкновенный шланг. Это довольно оригинальное решение, позволяющее отогреть колодки.

Также можно использовать грелку либо пакеты с водой. Нужно их залить горячей водой, обложить тормозной барабан. В данном случае колеса, конечно, придётся снять. Также можно использовать тепловой пистолет, газовую горелку, бытовой фен. Ряд автомобилистов привыкли стучать непосредственно по тормозным барабанам. В данном случае следует действовать аккуратно.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 19:00
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