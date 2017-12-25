Михаил Задорнов рассказал о царившем в «Росгосстрахе» воровстве «сверху донизу»

Михаил Задорнов, совета директоров «Росгосстраха», президент ВТБ-24, будущий глава «ФК «Открытие» рассказал о причинах финансовых проблем компании «Росгосстрах». По его словам, госкомпания раззорилась из-за того, что ее менеджмент "ухитрился" в лице его собственников ничего не сделать для развития за все десять лет существования.Это утверждение полностью опровергает слухи в прессе, что это произошло из-за неоправданных выплат ОСАГО. Однако главная причина всех бед, характерная для России -в «Росгосстрахе», по его словам, сверху донизу царило воровство.