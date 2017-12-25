Михаил Задорнов рассказал о царившем в «Росгосстрахе» воровстве «сверху донизу»
Михаил Задорнов, новоназначенный глава Правления Росгосстраха считает, что эта структура "сгорела" из-за поголовного воровства предыдущего менеджмента. Теперь, утверждает топ-менеджер, будет принят бизнес-план на 2018 год, также ее докапитализируют и изберут новое правление.
Михаил Задорнов, совета директоров «Росгосстраха», президент ВТБ-24, будущий глава «ФК «Открытие» рассказал о причинах финансовых проблем компании «Росгосстрах». По его словам, госкомпания раззорилась из-за того, что ее менеджмент "ухитрился" в лице его собственников ничего не сделать для развития за все десять лет существования.
Это утверждение полностью опровергает слухи в прессе, что это произошло из-за неоправданных выплат ОСАГО. Однако главная причина всех бед, характерная для России -в «Росгосстрахе», по его словам, сверху донизу царило воровство.
Михаил Задорнов, совета директоров «Росгосстраха», президент ВТБ-24, будущий глава «ФК «Открытие» рассказал о причинах финансовых проблем компании «Росгосстрах». По его словам, госкомпания раззорилась из-за того, что ее менеджмент "ухитрился" в лице его собственников ничего не сделать для развития за все десять лет существования.
Это утверждение полностью опровергает слухи в прессе, что это произошло из-за неоправданных выплат ОСАГО. Однако главная причина всех бед, характерная для России -в «Росгосстрахе», по его словам, сверху донизу царило воровство.
Общество
Добавил: Valeriy Сегодня, 16:30