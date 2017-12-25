В России подешевел Iphone 8 Plus

Эксперты уверены в том, что снижение оценочной стоимости Iphone 8 Plus связано с выходом юбилейного флагмана Iphone X. Также не исключается, что такое решение в компании Apple приняли вследствие некоторых недочетов в работе устройства.Как бы там ни было, но при снижении цены появились некоторые неприятные моменты. Так сначала стоит отметить возможную несовместимость восьмой версии с российской сетью стандарта LTE 4G. Перед покупкой специалисты советуют провести проверку модульного номера девайса. Также теперь исключается предоставление гарантийного срока. Вследствие поломки, пользователю придется исправлять проблему за свои деньги.Прямой конкурент Iphone 8 Plus - Iphone X – является самым надежным мобильным устройством, которое вышло в этом году, что делает его еще лучше по сравнению с предшественником.