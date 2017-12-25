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Ольга Рапунцель рассказала, как едва не погибла во время фотосессии из-за падения на неё софтбокса
Ольга Рапунцель рассказала о несчастном случае, который мог лишить её жизни. Перед глазами звезды "Дом-2" в одну секунду промчалась вся её жизнь.

Ольга приняла участие в фотосессии для одного известного издания. От неё требовалось лечь в ванную с блестящими конфетти и красиво позировать фотографу. Поначалу всё шло хорошо, но потом беременная Рапунцель с ужасом заметила, что прямо на неё сверху падает весьма массивный софтбокс (насадка на источник света, предназначенная для создания мягкого рассеянного освещения без резких бликов).

Ольга Рапунцель рассказала, как едва не погибла во время фотосессии из-за падения на неё софтбокса

Участница "Дом-2" вытянула руку и остановила падение предмета. Если бы Ольга не среагировала вовремя, то последствия могли быть самыми печальными, вплоть до летального исхода.

Рапунцель вспоминает, что тогда находилась в полном шоке и не могла сдержать слёз.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 13:49
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