Ольга Рапунцель рассказала, как едва не погибла во время фотосессии из-за падения на неё софтбокса

Ольга приняла участие в фотосессии для одного известного издания. От неё требовалось лечь в ванную с блестящими конфетти и красиво позировать фотографу. Поначалу всё шло хорошо, но потом беременная Рапунцель с ужасом заметила, что прямо на неё сверху падает весьма массивный софтбокс (насадка на источник света, предназначенная для создания мягкого рассеянного освещения без резких бликов).Участница "Дом-2" вытянула руку и остановила падение предмета. Если бы Ольга не среагировала вовремя, то последствия могли быть самыми печальными, вплоть до летального исхода.Рапунцель вспоминает, что тогда находилась в полном шоке и не могла сдержать слёз.