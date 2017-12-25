В интернете появились эротические фото модели Жизель Бундхен

Жизель свою карьеру модели начала в возрасте четырнадцати лет. Тогда Бундхен вместе с друзьями ехала в Сан-Паулу. Они остановились в местном кафе быстрого питания, где ее увидел работник модельного агентства, который тогда искал молодых талантов. Мужчина предложил девушке попробовать себя в модельном бизнесе. Она не сразу согласилась, так как ее отец был категорически против.Позже Жизель изменила собственное решение, потому что ей обещали за съемки огромные гонорары. В данное время девушка одна из наиболее успешных и известнейших моделей мира. Больше пяти лет Бундхен встречалась с главным сердцеедом Голливуда Леонардо Ди Каприо.