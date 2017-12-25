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В интернете появились эротические фото модели Жизель Бундхен
На просторах интернет появилось фото эротического характера фотомодели Жизель Бундхен, которое было сделано во время одной из ее множественных фотосессий. Бразильская модель касательно откровенного снимка на просторах соцсети пока комментарий не дала.

В интернете появились эротические фото модели Жизель Бундхен

Жизель свою карьеру модели начала в возрасте четырнадцати лет. Тогда Бундхен вместе с друзьями ехала в Сан-Паулу. Они остановились в местном кафе быстрого питания, где ее увидел работник модельного агентства, который тогда искал молодых талантов. Мужчина предложил девушке попробовать себя в модельном бизнесе. Она не сразу согласилась, так как ее отец был категорически против.

Позже Жизель изменила собственное решение, потому что ей обещали за съемки огромные гонорары. В данное время девушка одна из наиболее успешных и известнейших моделей мира. Больше пяти лет Бундхен встречалась с главным сердцеедом Голливуда Леонардо Ди Каприо.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 18:00
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