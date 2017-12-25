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Число волонтёров в РФ увеличилось за год на 20%
Росстат подсчитал и сообщил, что в России за год число добровольцев увеличилось на 20%, при этом вдвое чаще мужчин волонтерами становятся женщины.
Число волонтёров в РФ увеличилось за год на 20%


По подсчетам Росстата, число добровольцев в РФ за год увеличилось на 20%. Делают добрые дела безвозмездно чаще всех женщины, причем в пожилом возрасте. По данным экспертов, на самом деле в стране в несколько раз больше волонтеров, чем показывает официальная статистика.

Ряды добровольцев постоянно пополняются за счет государственной поддержки. По данным Росстата в третьем квартале текущего года их число составило 1,4 млн граждан, что на 20% больше, чем в этот же период прошлого года. Из общего числа волонтеров женщин 923 тысячи.

Средний возраст добровольцев – от 30 до 39 лет. С увеличением возраста растет и количество добровольцев-женщин.

В среднем на волонтерскую работу российские добровольцы тратят по 9 часов в месяц. В это время они помогают инвалидам, старикам, детям.
Общество
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 18:50
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