В Нью-Йорке возле собора установили распятого Санта-Клауса
Картина с распятым Санта-Клаусом вызвала негатив у верующих, посещающих собор Святого Патрика в Нью-Йорке. Своё видение образа доброго волшебника представил художник Роберт Сенеделла.
Роберт Сенделл специально к Рождеству представил своё видение Санта-Клауса. Добрый волшебник запечатлён распятым на кресте, а у его ног художник нарисовал гору ярких подарочных коробок. Картина была установлена у католического собора Святого Патрика. Многие верующие были возмущены таким открытым совмещением язычества и христианства.
Художника обвинили в попытке разрушить репутацию Рождества, как доброго праздника. Сенделл огорчён, что люди не поняли основного посыла картины - победу коммерции над самым выдающимся религиозным событием. Ранее картина выставлялась в одной из галерей Манхэттена, однако, в преддверии Рождества её посчитали излишне провокационной.
Роберт Сенделл специально к Рождеству представил своё видение Санта-Клауса. Добрый волшебник запечатлён распятым на кресте, а у его ног художник нарисовал гору ярких подарочных коробок. Картина была установлена у католического собора Святого Патрика. Многие верующие были возмущены таким открытым совмещением язычества и христианства.
Художника обвинили в попытке разрушить репутацию Рождества, как доброго праздника. Сенделл огорчён, что люди не поняли основного посыла картины - победу коммерции над самым выдающимся религиозным событием. Ранее картина выставлялась в одной из галерей Манхэттена, однако, в преддверии Рождества её посчитали излишне провокационной.
В мире
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 18:20