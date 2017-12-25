В Нью-Йорке возле собора установили распятого Санта-Клауса

Роберт Сенделл специально к Рождеству представил своё видение Санта-Клауса. Добрый волшебник запечатлён распятым на кресте, а у его ног художник нарисовал гору ярких подарочных коробок. Картина была установлена у католического собора Святого Патрика. Многие верующие были возмущены таким открытым совмещением язычества и христианства.Художника обвинили в попытке разрушить репутацию Рождества, как доброго праздника. Сенделл огорчён, что люди не поняли основного посыла картины - победу коммерции над самым выдающимся религиозным событием. Ранее картина выставлялась в одной из галерей Манхэттена, однако, в преддверии Рождества её посчитали излишне провокационной.