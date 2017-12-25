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Российское правительство поддержало закон о пожизненных сроках для педофилов подготовленного Ириной Яровой
Законодательная инициатива Ирины Яровой по наказанию педофилов получила поддержку в правительстве - документ подготовлен на основе анализа преступлений такого типа. Со следующего года, если пострадали дети не достигшие 14 лет - их насильники, по решению суда могут получить пожизненное лишение свободы.

Правительство Российской Федерации поддержало Проект закона, направленного на усиление защиты несовершеннолетних от сексуального насилия. Законопроект, в частности, увеличивает максимальный срок для педофилов до пожизненного. Проект документа подготовила Ирина Яровая, вице-спикер Госдумы.

Политологи считают, что абсолютное большинство населения положительно воспринимают такую инициативу, потому она очень своевременна перед выборами президента страны 18 марта следующего года. Кроме того, сроки давности по подобным преступлениям против малолетних детей будут существенно увеличены.

Российское правительство поддержало закон о пожизненных сроках для педофилов подготовленного Ириной Яровой
Общество
Добавил: Valeriy Сегодня, 16:10
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