Российское правительство поддержало закон о пожизненных сроках для педофилов подготовленного Ириной Яровой

Правительство Российской Федерации поддержало Проект закона, направленного на усиление защиты несовершеннолетних от сексуального насилия. Законопроект, в частности, увеличивает максимальный срок для педофилов до пожизненного. Проект документа подготовила Ирина Яровая, вице-спикер Госдумы.Политологи считают, что абсолютное большинство населения положительно воспринимают такую инициативу, потому она очень своевременна перед выборами президента страны 18 марта следующего года. Кроме того, сроки давности по подобным преступлениям против малолетних детей будут существенно увеличены.