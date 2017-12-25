Эксперты протестировали HTC U11+ и Samsung Galaxy Note 8

Первый тест проводился с целью выяснения уровня многозадачности мобильных телефонов HTC U11+ и Samsung Galaxy Note 8. Затем эксперты решили понять, сколько времени тратит каждое устройство на очень ресурсоемкие приложения. В итоге результат Galaxy Note 8 составил 90 секунд, а U11+ - 81 секунду.В рамках второго этапа тестирования проверялся запуск все тех же «тяжелых» программ. В конечном счете, HTC U11+ оказался производительнее Samsung Galaxy Note 8. Так его время составило 25 секунд, а результат южнокорейского флагмана 29 секунд.Напомним, что Galaxy Note 8 является одним из самых мощных устройств компании Samsung.