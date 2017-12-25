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Эксперты протестировали HTC U11+ и Samsung Galaxy Note 8
Специалисты в области мобильных устройств решили провести сравнение технических характеристик смартфонов HTC U11+ и Samsung Galaxy Note 8. Оказалось, что в ходе тестирования тайваньское устройство было более производительным, чем флагман из Южной Кореи.

Эксперты протестировали HTC U11+ и Samsung Galaxy Note 8


Первый тест проводился с целью выяснения уровня многозадачности мобильных телефонов HTC U11+ и Samsung Galaxy Note 8. Затем эксперты решили понять, сколько времени тратит каждое устройство на очень ресурсоемкие приложения. В итоге результат Galaxy Note 8 составил 90 секунд, а U11+ - 81 секунду.

В рамках второго этапа тестирования проверялся запуск все тех же «тяжелых» программ. В конечном счете, HTC U11+ оказался производительнее Samsung Galaxy Note 8. Так его время составило 25 секунд, а результат южнокорейского флагмана 29 секунд.

Напомним, что Galaxy Note 8 является одним из самых мощных устройств компании Samsung.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 18:30
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