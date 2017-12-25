На рынок вышел спортивный кроссовер Yema T70S с оформлением Volkswagen Touareg
Китайской автомобилестроительной компанией Yema анонсировано начало реализаций спортивной версии современного кроссовера версии Yema T70.
Инженеры оформление новинки исполнили в духе известного культового Volkswagen Touareg. Спортивную версию кроссовера Yema T70S получили уже дилерские центры Китайской Народной Республики. Транспортное средство предлагают в одном исполнения за 89 800 юаней. Новое экстремальное авто оснастили оригинальными восемнадцатидюймовыми колесными дисками из легкосплавного материала. На транспортное средство установлена полностью хромированная радиаторная решетка.
Новинку наделили набором специальных добавочных функций, включая также панорамный электрический люк, кнопочное зажигание, бесключевой доступ, электронный стояночный тормоз. В моторном отсеке нового кроссовера версии Yema T70S разместили полуторалитровый турбодвигатель на 150 лошадиных сил.
Инженеры оформление новинки исполнили в духе известного культового Volkswagen Touareg. Спортивную версию кроссовера Yema T70S получили уже дилерские центры Китайской Народной Республики. Транспортное средство предлагают в одном исполнения за 89 800 юаней. Новое экстремальное авто оснастили оригинальными восемнадцатидюймовыми колесными дисками из легкосплавного материала. На транспортное средство установлена полностью хромированная радиаторная решетка.
Новинку наделили набором специальных добавочных функций, включая также панорамный электрический люк, кнопочное зажигание, бесключевой доступ, электронный стояночный тормоз. В моторном отсеке нового кроссовера версии Yema T70S разместили полуторалитровый турбодвигатель на 150 лошадиных сил.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 17:10